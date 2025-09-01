Болельщик выразил ненависть менеджеру Далласа в глаза за обмен Дончича — видео
Видео с критикой Нико Харрисона набирает популярность в соцсетях
около 1 часа назад
В социальных сетях набирает популярность видео, где мужчина возле ресторана обращается к генеральному менеджеру Даллас Маверикс Нико Харрисону с резкой критикой из-за обмена Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.
Болельщик:
«Мы как и прежде, черт побери, тебя ненавидим. Классный был разговор».
Обмен, инициированный Харрисоном в феврале 2025 года, вызвал волну возмущения среди фанатов. В рамках сделки звездный разыгрывающий Лука Дончич перешел в Лейкерс, а Даллас получил центрового Энтони Дэвиса, молодого Макса Кристи и пик второго раунда драфта-2025. Многие болельщики и эксперты назвали этот шаг стратегической ошибкой, так как 25-летний Дончич считался лицом франшизы и одним из лучших игроков НБА.
Напомним, Дончич вошел в историю Евробаскетов по трипл-даблам.
Также Лука достиг исторической отметки в 1000 очков за сборную Словении.