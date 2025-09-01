Олег Гончар

В социальных сетях набирает популярность видео, где мужчина возле ресторана обращается к генеральному менеджеру Даллас Маверикс Нико Харрисону с резкой критикой из-за обмена Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.

Болельщик:

«Мы как и прежде, черт побери, тебя ненавидим. Классный был разговор».

Mavericks fans pulled up on Nico Harrison at Twin Peaks



(h/t @NotJackKemp) pic.twitter.com/VLM29fmXrU — NBACentral (@TheDunkCentral) August 31, 2025

Обмен, инициированный Харрисоном в феврале 2025 года, вызвал волну возмущения среди фанатов. В рамках сделки звездный разыгрывающий Лука Дончич перешел в Лейкерс, а Даллас получил центрового Энтони Дэвиса, молодого Макса Кристи и пик второго раунда драфта-2025. Многие болельщики и эксперты назвали этот шаг стратегической ошибкой, так как 25-летний Дончич считался лицом франшизы и одним из лучших игроков НБА.

Напомним, Дончич вошел в историю Евробаскетов по трипл-даблам.

Также Лука достиг исторической отметки в 1000 очков за сборную Словении.