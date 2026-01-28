Олег Гончар

Бывшие звезды НБА Кармело Энтони, Трейси Макгрэди и Винс Картер выбрали составы своих команд на Матч восходящих звезд, сформировав ростеры из 21 новичка и игрока второго сезона. Отдельную сборную G-лиги возглавит Остин Риверс.

Главной звездой драфта стал Купер Флегг, который будет выступать за команду Энтони. В состав Мело также вошли Стефон Касл, Донован Клинган, Дилан Харпер, Колин Мюррей-Бойлс и Рид Шеппард.

Команду Картера сформировали Матас Бузелис, Седрик Ковард, Егор Демин, Ви Джей Эджкомб, Дерик Квин и Джейлен Уэллс. За команду Макгрэди будут играть Кон Книппель, Тре Джонсон, Аджай Митчелл, Алекс Сарр, Кем Спенсер, Джейлон Тайсон и Калел Вейр.

Четыре команды проведут мини-турнир 13 февраля в Лос-Анджелесе в рамках Звездного уик-энда НБА. Победители двух полуфиналов встретятся в финальном матче.

