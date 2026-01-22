Милуоки проиграл действующему чемпиону НБА, Нью-Йорк разгромил Бруклин
Кливленд вырвал победу в матче с Шарлотт
около 12 часов назад
Милуоки – Оклахома-Сити / Фото - Eurohoops
22 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.
Нью-Йорк разгромил Бруклин на своей арене. Милуоки без шансов проиграл Оклахоме.
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Кливленд 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)
Бостон – Индиана 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)
Нью-Йорк – Бруклин 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)
Мемфис – Атланта 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)
Новый Орлеан – Детройт 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)
Милуоки – Оклахома-Сити 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)
Сакраменто – Торонто 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)