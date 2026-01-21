Евгений Мурзин возглавил женскую сборную Украины U-20
Исполком ФБУ также утвердил главных тренеров команд U-15, U-16 и U-18
1 день назад
Фото: ФБУ
Главным тренером женской сборной Украины U-20 стал Евгений Мурзин. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины, утвердив тренерский штаб женских молодежных команд на сезон-2026.
Сборную Украины U-16 возглавила Лариса Ещенко, наставницей команды U-18 назначена Анна Шлыкова, а обязанности главного тренера сборной U-15 будет исполнять Оксана Кирсанова-Старонь.
Все команды летом 2026 года выступят на чемпионатах Европы в Дивизионе B.
Забирченко возглавил сборную Украины U-20.
