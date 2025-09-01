Евробаскет-2025: Израиль сенсационно победил Францию, греки «разгромили» грузин
Словения обыграла Бельгию, Испания не заметила Кипр
около 1 часа назад
31 августа на чемпионате Европы сыграли шесть последних матчей третьего тура группового этапа. По три матча прошли в Лимасоле и Катовице.
Группа С
Грузия – Греция 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)
Испания — Кипр 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)
Босния и Герцеговина — Италия 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)
Группа D
Словения – Бельгия 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)
Израиль — Франция 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)
Польша — Исландия 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)
