Олег Гончар

Сборная Израиля по баскетболу готовится к выступлению на Евробаскете-2025 под беспрецедентными мерами безопасности, сообщает Israel Hayom.

Служба общей безопасности Израиля (Шабак) и Интерпол сотрудничают с польскими правоохранителями, чтобы гарантировать защиту игроков и персонала. Игрокам рекомендовано скрывать национальные символы и избегать внимания в общественных местах из-за политической напряженности, связанной с войной в Газе.

Израиль выступит в группе D вместе с Исландией, Францией, Бельгией, Польшей и Словенией. Матчи пройдут в Катовице с 27 августа по 4 сентября. Турнир будет проходить в четырех странах: Кипре, Финляндии, Латвии и Польше до 14 сентября.

Проблемы начались еще до турнира. Федерация баскетбола Израиля столкнулась с трудностями в организации товарищеских матчей, поскольку некоторые федерации и клубы отказывались играть из-за опасений политической заангажированности.

Напряженность усилилась после инцидента на футбольном матче квалификации Лиги конференций в Венгрии, где болельщики «Маккаби» (Хайфа) развернули баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» во время игры с польским «Ракувом». Президент Польши Кароль Навроцкий назвал это «глупостью, которую не описать словами».

Команда Израиля во главе с Дени Авдией готовится к старту против Исландии, 28 августа.

Напомним, ранее FIBA дисквалифицировала семь игроков из-за драки.