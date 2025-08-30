Костюк обыграла Диан Парри и вышла в 1/8 финала US Open-2025
Украинка одержала победу в трех сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) впервые в своей карьере прорвалась в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
В третьем круге соревнований украинка одержала победу над представительницей Франции Диан Парри (WTA 107) — 3:6, 6:4, 6:2.
Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open.
В следующем раунде 22-летняя украинка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA 13).
