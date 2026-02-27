Евролига. Лэнь помог Реалу разгромить Баварию, Хапоэль прервал серию из пяти поражений
27 очков Хейс-Дэвиса не помогли Панатинаикосу обыграть Париж
2 дня назад
Реал – Бавария / Фото - Eurohoops
Вчера, 26 февраля, состоялось 6 матчей регулярного сезона Евролиги.
Элайджа Брайант набрал 25 очков и привел Хапоэль Тель-Авив к победе над Миланом. Команда из Израиля прервала серию из пяти поражений.
Панатинаикос уступил Парижу, несмотря на 27 очков Найджела Хейс-Дэвиса.
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – АСВЕЛ 96:85 (24:17, 23:19, 28:22, 21:27)
Монако – Маккаби 86:91 (17:30, 23:19, 23:19, 23:23)
Хапоэль – Милан 92:86 (29:19, 20:28, 24:17, 19:22)
Панатинаикос – Париж 99:104 (29:29, 16:29, 25:22, 29:24)
Баскония – Валенсия 79:108 (16:35, 19:33, 23:25, 21:15)
Реал – Бавария 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23)