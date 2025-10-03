Евролига. Победы Реала и Баварии, поражение Милана от Партизана
Прошли первые матчи второго тура
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Партизан – Милан 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16)
Партизан: Браун 20, К. Джонс 15, Бонга 10, Паркер 10, Джонс 2 – старт; Мильтон 9, Вашингтон 6, Маринкович 5, Озетковски 3, Лакич 0, Покушевски 0.
Милан: Шилдс 21, Нибо 10, Больмаро 8, Ледей 7, Мэннион 2 – старт; Брукс 12, Гудурич 12 + 8 передач, Букер 4, Эллис 2, Чанчар 0, Риччи 0.
Бавария – Црвена Звезда 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17)
Бавария: Майк 11, Лучич 10, Ретан-Мейс 4, Йович 4 +7 передач, Кратцер 0 – старт; Обст 31, да Силва 12, Болдуин 9, Гиффи 7, Джессап 4, Маккормак 3, Габриел 2.
Црвена Звезда: Нвора 27, Миллер-Макинайр 18, Монеке 15, Калинич 5, Изунду 3 – старт; Картер 13 – 5 потерь, Давидовац 4, Оджелей 3.
Реал – Олимпиакос 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8)
Реал: Хезоня 18, Фелис 9, Лайлс 8, Таварес 7, Абальде 3 – старт; Дек 13, Кампаццо 9 + 8 передач, Серхио Юль 6, Фернандо 6, Окики 5, Креймер 3, Гаруба 2.
Олимпиакос: Дорси 20, Фурнье 14 – 5 потерь, Везенков 13 + 9 подборов, Милутинов 10 + 9 подборов, Волкап 4 – старт; Уорд 7, С. Ли 4, Папаниколау 3, К. Адетокумбо 2, Питерс 0, Холл 0.
Поделиться