Евролига. Жальгирис обыграл Монако, Париж уступил Фенербахче
Валенсия оказалась сильнее АСВЕЛ
14 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Монако – Жальгирис 84:89 (20:27, 15:18, 25:22, 24:22)
М: Джеймс 24 + 5 передач, Тайс 17 + 6 подборов, Миротич 16 + 6 подборов, Диалло 10, Окобо 9 + 7 передач, Блоссмогейм 4 + 5 подборов, Недович 2, Штразель 2
Ж: Райт 21 + 6 подборов, Вильямс-Госс 14, Ло 11, Франсиско 9 + 9 передач, Тубелис 9, Слева 6, Браздейкис 4, Буткявичюс 3, Улановас 2
Фенербахче – Париж 96:77 (25:19, 18:21, 27:19, 26:18)
Ф: Холл 22, Хортон-Такер 20, Болдуин 10 + 10 передач, Мелли 9 + 6 подборов, Биберович 9 + 5 подборов, Колсон 7, Бостон 5, Янтунен 5, Бако 4, Бирсен 3, Бирч 2
П: Хифи 23, Робинсон 17, Хоммес 9 + 5 подборов, М’байе 6, Оуттара 5, Кавальер 5, Виллис 4, Эррера 2, Докосси 2 + 10 подборов, Морган 2, Бако 0 + 2 подборов
АСВЕЛ – Валенсия 77:80 (18:19, 17:15, 26:26, 16:20)
А: Де Коло 17, Вотсон 14, Вотье 12, Селийасс 9 + 9 подборов, Лайти 7, Харрисон 6, Н'Диайе 6 + 5 подборов, Масса 2, Ажинса 2
В: Томпсон 15, Костелло 13 + 10 подборов, Реуверс 13 + 6 подборов, Мур 12 + 8 подборов + 10 передач, Ироегбу 8, Де Ларреа 6, Пуэрто 5, Сестина 3, Тейлор 3, Прадилья 2 + 6 подборов
