Евролига. Реал обыграл Барселону в дебютном матче Леня, Милан одержал победу
Олимпиакос переиграл Партизан
около 2 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Милан 93:97 (16:16, 20:17, 12:16, 25:14, 11:11, 9:13)
А: Дозье 34 + 2 перехвата, Вайлер-Бебб 16 + 6 подборов, Османи 14 + 7 подборов, Ларкин 12 + 9 передач, Лойд 9, Шмитс 6, Джонс 2
М: ЛеДей 25, Шилдс 24 + 5 подборов, Эллис 14 + 4 передачи, Гудурич 13 + 8 подборов, Больмаро 10 + 6 подборов + 5 передач, Данстон 4, Меннион 3, Сестина 2, Букер 2 + 8 подборов
Жальгирис – Валенсия 86:77 (18:17, 20:18, 23:23, 25:19)
Ж: Франциско 15 + 7 передач, Ло 12, Райти 11 + 10 подборов, Тубелис 11 + 8 подборов, Браздейкис 9, Буткявичюс 9, Слева 8 + 4 подбора, Улановас 7, Сирвиидис 3, Бирутис 1
В: Монтеро 15 + 2 перехвата, Прадилья 15 + 5 подборов, Тейлор 14, Мур 11, Костелло 7, Реуверс 4, Сако 4, Томпсон 4 + 2 перехвата, Кей 3, Де Ларреа 0 + 4 подбора
Олимпиакос – Партизан 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13)
О: Волкап 15 + 5 подборов, Везенков 14, Дорси 11, Ниликина 9 + 5 подборов, Милутинов 8 + 10 подборов, Холл 7 + 5 подборов, Маккисик 6, Ворд 4, Питерс 3, Фурнье 3
П: Вашингтон 20, Джонс 17 + 7 подборов, Милтон 10 + 5 передач + 3 перехвата, Фернандо 9, Браун 7, Бонга 5 + 7 подборов, Осетковски 3, Калатес 0 + 5 подборов + 3 перехвата
Барселона – Реал 92:101 (24:34, 24:24, 21:27, 23:16)
Б: Клайберн 19 + 3 перехвата, Пантер 18 + 5 передач, Веселы 15, Шенгелия 13 + 6 подборов + 7 передач, Лапровиттола 10, Саторански 7 + 5 передач, Эрнангомес 3, Бризуэла 3, Кейл 2, Парра 2
Р: Лайлз 29, Хезонья 15, Кампаццо 15 + 5 передач, Маледон 12 + 5 передач, Фелиз 9, Тавареш 7 + 10 подборов, Гаруба 5, Дек 4 + 4 подбора, Океке 3 + 4 подбора, Абальде 2, Лень (0).