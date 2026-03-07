Евролига. Олимпиакос в греческом дерби победил Панатинаикос, Црвена Звезда проиграла Баварии
Париж разгромил Басконию
около 2 часов назад
Олимпиакос – Панатинаикос / Фото - Eurohoops
Сегодня состоялись четыре матча регулярного сезона Евролиги.
Олимпиакос справился с Панатинаикосом в греческом дерби, сербская Црвена Звезда уступила немецкой Баварии.
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – АСВЕЛ 88:91 (19:26, 28:23, 15:19, 26:23)
Црвена Звезда – Бавария 80:85 (17:23, 26:27, 27:22, 10:13)
Олимпиакос – Панатинаикос 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24)
Баскония – Париж 81:97 (20:24, 17:34, 23:26, 21:13)