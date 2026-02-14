Евролига. «Реал» Лени вырвал победу у «Партизана», «Милан» проиграл «Дубаю»
Монако в французском дерби обыграл Басконию
34 минуты назад
Партизан – Реал / Фото - Euroleague
Вчера, 14 февраля, состоялись пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Греческий Панатинаикос проиграл турецкому Фенербахче, литовский Жальгирис победил израильский Хапоэль Тель-Авив.
Евролига. Регулярный чемпионат
Жальгирис – Хапоэль 93:82 (24:20, 20:23, 19:19, 30:20)
Монако – Баскония 102:92 (29:24, 17:26, 28:23, 28:19)
Панатинаикос – Фенербахче 83:85 (19:25, 23:16, 20:15, 21:29)
Партизан – Реал 73:77 (19:20, 14:23, 28:19, 12:15)
Милан – Дубай 78:96 (20:18, 26:33, 13:22, 19:23)