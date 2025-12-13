Евролига. Победа Барселоны и Фенербахче, поражение Баварии
Партизан в дерби сделал камбэк в противостоянии с Црвеной Звездой
около 2 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – Бавария 89:88 (24:23, 18:23, 16:20, 31:22)
Дубай: Райт (22 очка + 2 подбора + 7 передач), Абасс (15+7+2), Петрушев (12+3+3), Кабангеле (12+4 подбора), Андерсон (11+5+2), Кондич (11+3+2), Бертанс (4+2+2), Каменяш (2+1 подбор), Дангубич (3 подбора).
Бавария: Обст (21+3+3), Фойгтманн (15+6+3), Динвидди (14+2+6), Да Силва (10+5+1), Гэбриэл (8+3 подбора), Лучич (8+4+6), Майк (5+3 подбора), Джессап (2+2+1), Йович (2+2 передачи), Ратан-Майе (2), Гиффи (1).
Монако – Фенербахче 86:92 (21:14, 25:24, 23:22, 17:32)
Монако: Джеймс (20+3+3), Диалло (18+2+1), Хейс (12+3 подбора), Миротич (11+7+6), Стразель (7+1+3), Окобо (6+3+2), Блоссомгейм (4+6 подборов), Тайс (4+4+1), Тарпи (4)
Фенербахче: Хортон-Такер (24+4 подбора), Берч (15+7 подборов), Холл (13+3+2), Болдуин (12+4+7), Колсон (10+5+2), Мелли (9+10+3), Биберович (4+6+1), Бакот (3+4 подбора), Бостон (2+3 подбора).
Барселона – Олимпиакос 98:85 (21:22, 21:17, 30:17, 26:29)
Барселона: Клайберн (28+3+2), Пантер (24+5+3), Шенгелия (14+6+3), Весели (12+3+4), Саторански (7+6+4), Бризуэла (5+1 передача), Эрнангомес (3+6 подборов), Парра (3+2 подбора), Кейл (2+4 подбора).
Олимпиакос: Везенков (22+5+1), Дорси (19+3+2), Фурнье (11+1+5), Холл (11+8 подборов), Милиутинов (10+2+1), Питерс (6+3+1), Нтиликина (4+2 передачи), Вокап (2+3+10)
Виртус Болонья – Хапоэль Тель-Авив 74:79 (24:21, 18:15, 15:14, 17:29)
Виртус Болонья: Морган (21+1+1), Диуф (11+8+3), Олстон (11+3 подбора), Вильдоса (8+3+10), Диарра (6+1+1), Смайлагич (5+1 подбора), Н'янг (4+3+4), Хекетт (3+1+1), Яллов (3+1 подбора), Эдвардс (2+3+1), Пайола (6 подборов + 2 передачи).
Хапоэль Тель-Авив: Брайант (22+6+1), Отуру (21+10 подборов), Мицич (12+2+3), Джонс (10+2+5), Малкольм (7+1 подбора), Блекни (6+1 подбора), Мотли (1+3+1), Вейнрайт (2 подбора + 1 передача), Мадар (2 передачи).
Партизан – Црвена Звезда 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16)
Партизан: Вашингтон (25+2 передачи), Бонга (16+11+1), Джонс (15+8+1), Браун (7+3+2), Милтон (6+3+3), Фернандо (5+5+2), Паркер (3), Маринкович (2+2 подбора), Калатес (2 подбора + 3 передачи).
Црвена Звезда: Батлер (20+2+2), Нвора (20+7 подборов), Монтеюнас (8+1+2), Миллер-Макинтайр (6+4+6), Оджелее (6+3+1), Грэм (5+1+2), Изунду (4+2 подбора), Давидовац (4+3+2), Калинич (3+5+3).