Евролига. Милан в итальянском дерби проиграл Виртусу, Реал Ленья победил Дубай
Бавария разгромила Маккаби
около 1 часа назад
Реал – Дубай / Фото - Eurohoops
Вчера, 2 января, состоялось шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги сезона-25/26.
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Црвена Звезда 65:87 (14:21, 11:22, 16:23, 24:21)
Баскония – Фенербахче 93:108 (28:24, 25:29, 29:32, 11:23)
Панатинаикос – Олимпиакос 82:87 (13:28, 30:15, 18:18, 21:26)
Виртус – Милан 97:85 (14:27, 33:20, 30:19, 20:19)
Реал – Дубай 107:93 (27:24, 17:34, 29:16, 34:19)
Бавария – Маккаби 95:71 (31:23, 19:18, 26:13, 19:17)