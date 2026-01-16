Евролига. Победы Баварии и Монако, поражение Милана
Жальгирис уступил Маккаби
около 4 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – Виртус 72:80 (23:23, 14:18, 16:19, 19:20)
Д: Аврамович 17 + 5 подборов, Бейкон 16 + 10 подборов, Бертанс 9, Кабенгеле 7, Андерсон 6 + 5 подборов, Райт 6, Петрушев 6, Абасс 2, Каменяш 2, Препелич 0 + 2 передачи
В: Эдвардс 21, Ньянг 17 + 17 подборов, Олстон 12, Дьюф 9, Пайола 6, Хекетт 6, Морган 5, Джаллоу 4
Анадолу Эфес – Баскония 75:89 (20:23, 22:17, 17:18, 16:31)
А: Лойд 12, Кординье 11 + 4 передачи, Шмитс 10, Бобуа 9, Джонс 8 + 6 подборов, Дессерт 6, Османи 6, Дозье 4, Вайлер-Бебб 4 + 5 передач, Хазер 3, Ли 2
Б: Курукс 18 + 5 подборов, Форрест 17 + 7 передач, Луваву-Кабарро 15, Симмонс 14, Диоп 6, Ньюэлл 5, Оморуи 4 + 4 передачи, Диаките 3, Радзевичюс 3 + 2 перехвата, Спаньоло 2, Фриш 2
Бавария – Панатинаикос 85:78 (25:24, 15:19, 18:21, 27:14)
Б: Хессуп 16, Обст 15, Габриэль 12 + 5 подборов, Димитриевич 9 + 5 передач, Майк 8 + 2 перехвата, Лучич 8 + 2 перехвата, Ратан-Мейс 7, Йович 4 + 5 передачи, Маккормак 4, Да Силва 2
П: Осман 20, Грант 17 + 3 перехвата, Холмс 11, Шортс 8, Слукас 8 + 5 передач, Самодуров 6, Эрнангомес 6, Калайцакис 2
Маккаби – Жальгирис 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26)
М: Лиф 17 + 7 подборов, Соркин 17 + 5 подборов, Кларк 17 + 5 передач, Люндберг 13, Сантос 12 + 3 перехвата, Блатт 9 + 5 передач, ДиБартоломео 6, Хоард 6 + 5 подборов, Бриссет 3
Ж: Франциско 22 + 6 передач, Райт 17 + 11 передач, Тубелис 15, Ло 8 + 5 передач, Сырвядис 8, Гидрайтис 7 + 6 подборов, Слева 6, Бирутис 6, Улановас 6, Буткевичюс 2
Милан – Црвена Звезда 96:104 (25:27, 30:17, 27:26, 14:34)
М: Шилдс 22 + 4 передачи, Больмаро 13, Нибо 12 + 5 подборов, Гудурич 11, Брукс 10, Эллис 8, Букер 8, Леде 8 + 7 подборов, Браун 4 + 5 передач
ЦЗ: Нвора 22 + 2 перехвата, Батлер 18, Монеке 18, Миллер-Макинтайр 15 + 8 подборов + 7 передач, Изунду 8, Ожеле 8, Дос Сантос 3, Мотеюнас 2
Париж – Монако 87:95 (23:27, 20:25, 21:24, 23:19)
П: Хифи 19 + 4 передачи, Роден 17, Стивенс 11, Файей 8 + 10 подборов, М’байе 7, Робинсон 7, Докосси 6, Эррера 5, Оуттара 3, Хоммес 2, Кавальер 2
М: Джеймс 23 + 5 подборов, Диалло 16, Окобо 12, Миротич 11 + 9 подборов, Штразель 10, Тайс 7 + 6 подборов, Хейз 6 + 5 подборов, Недович 5, Блоссомгейм 5