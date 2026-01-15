Евролига. Олимпиакос в гостях разгромил Партизан, выиграв с разницей в 38 очков
Белградская команда не может победить уже семь матчей подряд
около 7 часов назад
Партизан – Олимпиакос / Фото - Eurohoops
Вчера, 15 января, состоялся один матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-25/26.
Партизан потерпел сокрушительное домашнее поражение, уступив Олимпиакосу с разницей в 38 очков. Белградская команда не может выиграть уже семь матчей подряд.
Евролига. Регулярный чемпионат
Партизан – Олимпиакос 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25)