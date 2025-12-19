Евролига. Лень помог Реалу обыграть Париж, Милан и Валенсия потерпели поражения
Милан уступил Фенербахче
около 20 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Маккаби – Валенсия 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21)
М: Уокер 14, Лундберг 12 + 7 передач, Лиф 11 + 5 подборов, Кларк 11 + 3 перехвата, Сантос 10, Хоард 9 + 7 подборов, Соркин 5, Бриссет 5, Райман 5, Дибертоломео 3
В: Тейлор 15 + 8 подборов, Бадио 14, Костелло 13 + 6 подборов, Монтеро 11 + 5 передач, Рувьерс 7, Мур 7, Прадилья 5, Кей 4 + 6 подборов, Томпсон 4 + 5 передач, Пуэрто 2
Панатинаикос – Хапоэль 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20)
П: Нанн 19, Осман 17, Юртсевен 11, Грант 9 + 6 передач, Слукас 8 + 4 передачи, Фарид 8 + 11 подборов, Эрнангомес 7, Шортс 6, Митоглу 3, Калайцакис 3, Рогкавопулос 2
Х: Эннис 16, Блэкни 15, Брайант 14 + 7 подборов, Малкольм 14, Джонс 10 + 6 подборов + 5 передач, Отуру 6 + 11 подборов, Мицич 4 + 4 передачи, Мотли 3
Милан – Фенербахче 72:87 (11:19, 21:21, 23:16, 17:31)
М: Брукс 18, Гудурич 13 + 4 передачи, Эллис 13 + 5 передач, Букер 10, Шилдс 10 + 6 подборов, ЛеДей 4 + 5 подборов, Нибо 2 + 5 подборов, Браун 2, Риччи 0 + 3 подбора
Ф: Хортон-Такер 23 + 3 перехвата, Колсон 20, Биберович 14, Болдуин 13 + 5 подбора + 6 передач, Бостон 11, Холл 4, Мелли 2 + 7 подборов
Реал – Париж 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16)
Р: Маледон 21 + 5 подборов, Тавареш 16 + 6 подборов, Лайлс 14 + 6 подборов + 6 передач, Океке 9 + 8 подборов, Кампаццо 7 + 4 перехвата, Гаруба 6, Хезонья 6, Абальде 4, Юль 2, Лен 2 + 1 блок-шот
П: Роден 19 + 4 передачи, Оуттара 14, Эррера 12, Хифи 11 + 5 передач, Стивенс 11 + 7 подборов, М’Байе 10, Файе 4 + 5 подборов, Докосси 3, Морган 3, Кавалье 3