Евролига. Маккаби победил Хапоэль в израильском дерби
8 октября в «регулярке» состоялся один матч
5 минут назад
Фото: Евролига
Евролига. Регулярный чемпионат
Хапоэль Тель-Авив – Маккаби Тель-Авив 90:103 (25:24, 20:21, 25:27, 20:31)
Хапоэль Тель-Авив: Брайант 18, Отуру 15, Мичич 14 + 6 потерь, Малкольм 8, Вейнрайт 2 – старт; Блекни 16, Джонс 12, Гинат 3, Мотли 2, Одьясе 0.
Маккаби Тель-Авив: Уокер 20, Бриссетт 19, Хорд 13, Соркин 12, Блатт 11 + 7 передач – старт; Ли Доутин-младший 13, Лиф 9, Марсио Сантос 6, Кларк 0, Рейман 0.
