Евролига. Монако уверенно победил Барсу, Париж уступил АСВЕЛу
Валенсия разобралась с Партизаном
около 2 часов назад
Барселона – Монако / Фото - Eurohoops
Вчера, 30 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги сезона-25/26.
Израильский Хапоэль Тель-Авив проиграл литовскому Жальгирису, испанская Барселона не справилась с Монако.
Евролига. Регулярный чемпионат
Хапоэль – Жальгирис 80:93 (25:18, 15:21, 13:24, 27:30)
АСВЕЛ – Париж 94:89 (20:23, 21:23, 20:18, 33:25)
Валенсия – Партизан 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10)
Барселона – Монако 74:90 (13:22, 17:25, 23:22, 21:21)