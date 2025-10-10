Евролига. Победы Реала и Панатинаикоса, поражение Милана
Партизан обыграл Анадолу Эфес
около 2 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Милан – Монако 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16)
Милан: Букер 15 + 8 подборов, Шилдс 13, Браун 12 + 7 передач, Ледей 10, Больмаро 8 – старт; Гудурич 10, Брукс 9 + 8 подборов, Эллис 2, Риччи 0, Данстон 0.
Монако: Джеймс 18, Тайс 17 + 10 подборов, Диалло 13, Стразель 8, Миротич 7 – старт; Окобо 13, Блоссомгейм 4, Хейс 2, Недович 0, Тарпи 0.
Баскония – Панатинаикос 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15)
Баскония: Форрест 15 + 6 передач, Диалло 15, Седекерскис 10 + 10 подборов, Диаките 6, Ховард 0 – старт; Луваву-Кабаро 16, Ноуэлл 11, Куруц 7, Диоп 3, Спаньоло 1, Шаманыч 0.
Панатинаикос: Нанн 30 + 7 подборов, Осман 20 + 8 подборов + 5 потерь, Эрнангомес 15 + 10 подборов, Грант 2, Юртсевен 0 + 7 подборов – старт; Митоглу 6, Шортс 5, Холмс 4, Слукас 2, Ронгавопулос 2, Григонис 0, Самодуров 0.
Партизан – Анадолу Эфес 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18)
Партизан: Браун 24, Бонга 18 + 7 подборов, Джонс 16 + 8 подборов, К. Джонс 10, Паркер 3 – старт; Озетковски 10, Вашингтон 6, Милтон 6, Маринкович 0, Покушевски 0.
Анадолу Эфес: Кординье 24, Османи 21, Уайлер-Бебб 9, Дозьер 4, Мартинес Джонс 0 – старт; Ларкин 16, Лойд 6, Суайдер 3, Шмитс 2, Папаянис 2, Хазер 0.
Париж – Виртус 90:79 (24:24, 25:16, 23:20, 18:19)
Париж: Ифи 20 + 6 передач, Мбайе 12, Хоммес 11, Файе 6, Морган 2 – старт; Виллис 10, Уаттара 8, Эррера 7, Бако 6, Айяи 3, Кавальер 3, Докосси 2.
Виртус: Эдвардс 11, Пайола 8, Смайлагич 8, Олстон 3, Джеллоу 1 – старт; Морган 21, Ньянг 10 + 8 подборов, Диуф 6, Хекетт 4, Вильдоса 4 + 6 передач, Тейлор 3.
Реал – АСВЕЛ 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19)
Реал: Лайлс 12, Хезоня 11, Креймер 9, Тавареш 8, Фелис 6 + 6 передач – старт; Окики 17, Фернанду 7, Серхио Юль 6, Кампаццо 5, Дек 2, Алманса Перес 2, Гринвалдс 0.
АСВЕЛ: Джексон 16, Вотсон 11, Сельяс 9, Вотьє 2, Аженса 0 – старт; Нгуама 12, Масса 11, Траоре 4 + 8 подборов, Ндиайе 4, Атамна 3, Лайти 0.