Евролига. Реал с Ленью уступил Монако, Макаби разгромил Партизан
Олимпиакос переиграл Виртус
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Партизан – Маккаби Тель-Авив 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20)
Партизан: Пейн (15 очков + 3 подбора + 6 передач), Браун (12+2+4), Бонга (10+4+1), Джонс (10+6+2), Маринкович (9+2+1), Вашингтон (8+1 передача), Осетковски (8+1+3), Фернандо (6+4+1), Лакич (6+1+1), Калатес (3+2+2)
Маккаби: Уокер (20+2+5), Соркин (17+6+3), Лиф (14+6+1), Бриссетт (11+3 подбора), Сантос (10+2+2), Горд (9+4+2), Райман (8+4 подбора), Кларк (7+3+6), Блатт (6+4+7), Дибартоломео (5+3+1), Лундберг (3+2+2), Леви (2+1 подбора)
Монако – Реал 100:95 (21:20, 26:23, 23:27, 30:25)
Монако: Окобо (22+2+2), Джеймс (15+4+5), Недович (12+3 подбора), Стразель (12+4 подбора), Диалло (11+7+2), Миротич (10+1+2), Тайс (8+7+1), Блоссомгейм (6+4 подбора), Хейс (4+7+1)
Реал: Кампаццо (28+5+10), Таварес (21+11 подбора), Океке (12+2 подбора), Дек (9+4+2), Абальде (7+2 передачи), Хезонья (6+5+2), Малендон (5+1+2), Прочида (3), Гаруба (2+2 подбора), Крамер (2+1 подбора), Лень (0)
Виртус Болонья – Олимпиакос 94:97 (25:23, 16:27, 19:27, 34:20)
Виртус: Вильдоса (17+2+4), Морган (15+5 передач), Эдвардс (14+1+2), Дюф (12+4+1), Смайлагич (9), Олстон (8+2 подбора), Н'янг (7+4+1), Хекетт (6+3+4), Пайола (4+1+4), Акеле (2+1 подбора)
Олимпиакос: Дорси (23+4+3), Фурнье (21+1 подбор), Везенков (16+5 подбора), Милутинов (13+9+5), Питерс (13+6+1), Папаниколау (5+4+2), Уокап (2+2 передачи), Нтиликина (2+1+2), Холл (2+2 передачи), Моррис (3 подбора + 2 передачи)