Евролига. Фенербахче шокировал Барсу, Милан проиграл Дубаю
Хапоэль разобрался с Баварией
33 минуты назад
Дубай – Милан / Фото - Eurohoops
Вчера, 23 декабря, состоялись семь матчей регулярного сезона Евролиги.
Турецкий Фенербахче одержал победу над испанской Барселоной в напряженном матче.
Литовский Жальгирис уступил греческому Панатинаикосу.
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – Милан 99:92 (31:20, 25:29, 16:22, 27:21)
Фенербахче – Барселона 72:71 (17:13, 18:20, 18:19, 19:19)
Жальгирис – Панатинаикос 85:92 (28:19, 22:21, 14:23, 21:29)
Бавария – Хапоэль 72:82 (14:21, 18:23, 14:20, 26:18)
Валенсия – Баскония 91:81 (27:19, 31:28, 18:18, 15:16)
АСВЕЛ – Анадолу Эфес 103:99 OT (24:23, 17:18, 17:21, 22:18, 23:19)
Париж – Црвена Звезда 102:92 (28:18, 23:28, 28:12, 23:34)