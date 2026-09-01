Денис Седашов

FIBA ослабила санкции против представителей России и Белоруссии на индивидуальном уровне.

Исполнительный комитет организации на основе рекомендаций МОК снял ограничения с игроков, тренеров, судей и официальных лиц из РФ и Белоруссии в баскетболе и баскетболе 3x3.

Решение о возвращении сборных и клубов этих стран FIBA рассмотрит в декабре на заседании Центрального совета.

Организация совместно с МОК и ASOIF прорабатывает вопросы безопасности и логистики в отношении возможного допуска российских и белорусских команд к турнирам и отбору на Олимпиаду-2028.

Защитник сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Литве.