Владимир Кириченко

Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение российских сборных, введенное в 2022 году, однако для команд по баскетболу 3x3 было сделано послабление по рекомендации МОК. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Напомним, несколько дней назад мужская и женская сборные России (U21) выиграли Лигу наций 3х3 – это стало их первым международным стартом после отстранения. Победа в турнире дает россиянам прямую путевку на Кубок мира (U23) в Китае.

Однако, как подчеркнули в пресс-службе FIBA, вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позже.

В организации отметили, что послабление для формата 3x3 было сделано исключительно по рекомендации МОК и не касается остальных сборных России.

Напомним, накануне сборная Украины с 99 очками обыграла Данию и гарантировала себе второе место в первом раунде отбора на ЧМ.