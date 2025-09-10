Финляндия сенсационно обыграла Грузию и вышла в полуфинал Евробаскета-2025
Финны очень уверенно победили соперника
43 минуты назад
В Риге завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Финляндии одержала победу над Грузией со счетом 93:79.
Самым результативным игроком матча стал форвард Грузии Александр Мамукелашвили, набравший 22 очка. В составе Финляндии лучшим был Микаэль Янтунен, который набрал 19 очков.
Во второй половине матча двое игроков Грузии – Гога Битадзе и Торнике Шенгелия – получили дисквалифицирующие фолы и покинули площадку, что существенно ослабило команду.
Евробаскет-2025. Четвертьфинал
Финляндия – Грузия – 93:79 (24:20, 23:19, 24:21, 22:19)
Финляндия: Янтунен (19), Маркконен (17), Маюни (15), Салин (14), Нкамхуа (8), Валконен (8), Муурунин (7), Литтл (3), Грандисон (2), Мадсен, Густавсон, Сеппяля.
Грузия: Мамукелашвили (22), Санадзе (19), Шенгелия (18), Битадзе (14), Бурджанадзе (2), Шермадини (2), Болдуин (2), Андроникашвили, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе.
В полуфинале Финляндия сыграет с победителем пары Германия – Словения. В другом полуфинале Греция будет противостоять Турции.