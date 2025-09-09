Турция победила Польшу в четвертьфинале Евробаскета-2025
Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл и стал ключевым героем победы турков в Риге
24 минуты назад
В Риге в рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2025 сборная Турции одержала уверенную победу над Польшей со счётом 91:77.
Турки доминировали во второй четверти (27:13), что стало ключевым фактором их победы.
Самым результативным игроком Турции стал центровой Алперен Шенгюн, оформивший трипл-дабл: 19 очков, 12 подборов и 10 передач. В составе Польши лучшую результативность показали Джордан Лойд и Матеуш Понитка, которые набрали по 19 очков. Лойд также добавил 3 подбора и 2 передачи.
Евробаскет-2025. Четвертьфинал
Турция — Польша — 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)
Турция: Шенгюн (19), Ларкин (13), Хазер (13), Сипахи (11), Осман (10), Коркмаз (10), Османи (10), Бона (5), Шанли, Битим, Йылмаз, Юртсевен.
Польша: Лойд (19), Понитка (19), Соколовски (13), Дзёва (11), Плута (9), Бальцеровски (3), Олейничак (3), Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич.
Турция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Литва – Греция.
