Греция обыграла Литву и вышла в полуфинал Евробаскета-2025
Адетокунбо принес сборной Греции 29 очков в победном четвертьфинале в Риге
около 2 часов назад
В Риге в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу-2025 сборная Греции одержала победу над Литвой со счетом 87:76.
Греки доминировали в третьей четверти, что обеспечило им комфортное преимущество. Самым результативным игроком матча стал форвард Греции Яннис Адетокунбо, который набрал 29 очков, добавив 6 подборов и 2 передачи. В составе Литвы лучшим был центровой Йонас Валанчюнас, который записал на свой счет 24 очка, 15 подборов и 1 передачу.
Евробаскет-2025. Четвертьфинал
Литва – Греция – 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)
Литва: Валанчюнас (24), Величка (12), Радзяявичюс (10), Гедрайтис (7), Сирвидис (6), Нормантас (5), Блажевич (4), Саргюнас (4), Седекерскис (3), Тубелис (1), Бирутис.
Греция: Адетокунбо Я. (29), Толиопулос (17), Слукас (11), Папаниколау (8), Дорси (6), Самонтуров (5), Митоглу (5), Адетокунбо К. (4), Калайцакис (2), Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо Т.
В полуфинале Греция встретится с Турцией, которая ранее победила Польшу.