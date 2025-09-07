Определились все четвертьфиналисты Евробаскета-2025
В Риге были сыграны матчи 1/8 финала
Фото: FIBA
В Риге (Латвия) завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы-2025 по баскетболу, по их результатам определились все участники четвертьфинала турнира.
Польша – Босния и Герцеговина 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
Италия – Словения 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)
Франция – Грузия 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)
Греция – Израиль 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20)
Пары 1/4 финала чемпионата Европы-2025:
Литва — Греция
Турция — Польша
Германия — Словения
Финляндия — Грузия
Матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 сентября.
