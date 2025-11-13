Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин в интервью ФБУ поделился ожиданиями от матча квалификации Евробаскета-2027 со сборной Болгарии:

Попробуем восстановиться во время поездки, проведем разбор и начнем готовиться к Болгарии. У них сегодня была легкая победа над Азербайджаном, есть натурализованная американка, так что матч будет непростым.

Приглашаю всех на игру с Болгарией 15 ноября в Риге – это будет очень важный матч. Сегодня в Черногории нас на трибунах пришли поддержать представители украинского посольства, и это было очень приятно. Хотя людей было немного, но мы почувствовали поддержку.

В Риге хочется видеть полный зал и почувствовать, что мы все украинцы вместе. Пусть и за границей, но мы вместе.