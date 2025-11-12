Олег Шумейко

12 ноября женская команда Украины по баскетболу проведет первый матч в рамках первого раунда квалификации Евробаскета-2027.

Соперницами украинок станут представительницы Черногории. Встреча для «сине-желтых» будет гостевой и пройдет в Подгорице. Трансляция матча Черногория – Украина состоится на платформе Киевстар ТВ. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что Святослав Михайлюк набрал 20 очков в последнем матче в НБА.