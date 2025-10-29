Мурзин — о составе сборной на отборе к Евробаскету-2027: «Доволен формой лидеров»
Тренер украинской команды сообщил о возвращении в сборную опытной Ольги Алексеичик
15 минут назад
Главный тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин поделился мыслями о составе команды на старт квалификации Евробаскета-2027.
Наставник отметил возвращение в национальную команду опытной Ольги Алексейчик, которая должна усилить игру на позиции первого номера. Слова приводит ФБУ.
Мы пригласили в состав опытную Ольгу Алексеичик — она должна помочь на позиции разыгрывающей. Также будем внимательно следить за молодыми игроками — Ковтун и Панчук. Все девушки получают игровое время в своих клубах, и это радует. Наши лидеры играют много, чем я доволен.
Отдельно тренер прокомментировал неприятную кадровую потерю — травму одной из ключевых игрокинь, Дарьи Дубнюк.
К сожалению, потеряли Дарью Дубнюк. Она прекрасно начала сезон в Польше, но в конце одного из матчей получила серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена.
В ноябре украинки стартуют в отборе в группе E, где сыграют против Черногории, Болгарии и Азербайджана.
Календарь матчей в группе Е:
12 ноября. Подгорица, Черногория
20:00 Черногория — Украина
15 ноября. Рига, Латвия
18:30 Украина — Болгария
18 ноября. Рига, Латвия
18:00 Украина — Азербайджан
Еще три матча квалификации на чемпионат Европы-2027 женская сборная Украины проведет в марте 2026 года.
Мурзин — о отборе на Евробаскет-2027: «Настраиваемся на каждый матч одинаково серьезно».