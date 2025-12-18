«Голден Стэйт» готовит громкий обмен.
Уорріорс шукають посилення передней или задней линии
около 23 часов назад
Голден Стейт Уорриорз готовы обменять защитника Брендина Подземски, чтобы получить высококлассного игрока для передней или задней линии. Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери.
В этом сезоне Подземски в 27 матчах набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора и 3,2 передачи с 44,2% с игры и 40,6% трехочковых.
Уорриорз (13-14) занимают 8-е место на Западе и надеются использовать Подземски для обмена.