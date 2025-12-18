Олег Гончар

Голден Стейт Уорриорз готовы обменять защитника Брендина Подземски, чтобы получить высококлассного игрока для передней или задней линии. Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери.

В этом сезоне Подземски в 27 матчах набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора и 3,2 передачи с 44,2% с игры и 40,6% трехочковых.

Уорриорз (13-14) занимают 8-е место на Западе и надеются использовать Подземски для обмена.