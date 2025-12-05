Денис Седашов

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение клубов и национальных команд России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Следующее заседание организации запланировано на середину февраля 2026 года.

Напомним, что национальные сборные России и Беларуси не участвуют в матчах под эгидой FIBA с 2022 года.

