Исполнительный комитет FIBA продлил санкции против России и Беларуси
Следующее решение по санкциям будет принято в феврале 2026 года
около 2 часов назад
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение клубов и национальных команд России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Следующее заседание организации запланировано на середину февраля 2026 года.
Напомним, что национальные сборные России и Беларуси не участвуют в матчах под эгидой FIBA с 2022 года.
