Ассистент главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса Валерий Плеханов высказался ФБУ о выступлении команды в первом окне чемпионата мира-2027:

Впечатления, конечно, положительные – сборная выиграла два из двух поединков. Для меня, как и для любого тренера, имеет значение качество игры, а команда играла по-настоящему хорошо. Игроки, которые приехали в сборную, прибыли туда с настроем и желанием добиться результата. У нас было не так много времени на согласование, но большая часть игроков уже была в этом ростере, к тому же на этот раз мы не отрабатывали какие-то новые схемы в защите или нападении. Всё было достаточно быстро повторено и уже наработано непосредственно перед игрой со сборной Грузии.

В коллективе по-настоящему хорошая, практически семейная атмосфера. Очень приятно наблюдать, как легко принимают в состав ребят, которых я привез из Украины – Егора Сушкина и Михаила Бублика. Важно, что адаптация этих игроков проходит плавно. Уверен, что у них всё будет хорошо, и за ними будущее нашей сборной.

Также огромный респект ветеранам нашей команды, я сейчас о Артёме Пустовом, Александре Липовом, Вячеславе Боброве – они удачно сохранили уже присутствующую в команде ауру и теперь передают её молодым игрокам. Очень приятно работать с этой командой. У нас было по-настоящему душевное расставание, и все уже с нетерпением ждут следующего окна, в котором мы проведем два матча против сборной Испании. Надеемся, это будут игры за первое место в группе, и мы держим максимально боевой настрой.