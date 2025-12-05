Олег Шумейко

Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал, сколько еще лет планирует биться в профессиональном боксе:

Я думаю, 2 года. Это будет контроль моего профессионального бокса. Александр Усик

Отметим, что в качестве следующего соперника украинец рассматривает Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Напомним, что «Бронзовый бомбардировщик» хочет получить детали по бою с Усиком.