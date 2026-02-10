Олег Гончар

Лидер Голден Стейт Уорриорз Стефен Карри пропустит будущий Матч всех звезд НБА из-за травмы колена. Об этом сообщил журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигел в социальной сети X.

Причиной отсутствия Карри стал синдром пателлофеморальной боли, более известный как «колено бегуна». Обострение травмы произошло две недели назад во время индивидуальной тренировки. Несмотря на боль, баскетболист пытался продолжать выступления, однако был вынужден досрочно завершить матч против Детройт Пистонс. После этого Карри пропустил уже четыре игры подряд.

На данный момент единственным рекомендуемым методом лечения для защитника является полноценный отдых. По плану тренерского штаба Уорриорз, Карри должен вернуться на паркет 20 февраля — сразу после паузы на Матч всех звезд — в игре против Бостон Селтикс.