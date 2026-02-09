Нью-Йорк, Майами, Торонто и Клипперс одержали победы в регулярном чемпионате НБА.
Кавай Леонард и Джейлен Брансон стали главными героями матчей
около 2 часов назад
В регулярном чемпионате НБА состоялись четыре матча.
Миннесота уступила Клипперс, в составе которых самым результативным стал Кавай Леонард, набравший 41 очко.
Бостон не смог навязать борьбу Нью-Йорку. В составе Никс 31 очко записал на свой счет Джейлен Брансон.
Бостон — Нью-Йорк 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26)
Вашингтон — Майами 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25)
Торонто — Индиана 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30)
Миннесота — Клипперс 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35)
Юта Михайлюка не смогла одолеть Орландо, Лейкерс дожали Шарлотт.