Харьковские Соколы обыграли Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла уступила Черкасским Мавпам
В Суперлиге состоялись 2 матча «регулярки»
около 22 часов назад
В Суперлиге GGBET прошли два матча регулярного чемпионата по баскетболу.
Харьковские Соколы победили Старый Луцк, а Черкасские Мавпы минимально обыграли Прикарпатье-Говерлу.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк – Харьковские Соколы 80:84 (23:25, 20:18, 20:17, 17:24)
Старый Луцк: Андерсон 27 + 8 подборов + 5 перехватов + 3 передачи, Мур 23 + 4 передачи, Рой 15 - 4 потери, Лесик 8 + 6 подборов, Дюпин 2 — старт, Товкач 3, Горобченко 2, Михайлов 0
Соколы: Соловьев 25, Никитин 11 + 8 подборов, Климов 11 - 5 потерь, Заплотинский 8 + 8 подборов - 3 потери, Хохоник 8 + 11 передач + 7 подборов — старт, Клебан 7, Никита Безима 6, Максим Безима 6, Мартынов 2, Шавгаров 0, Чевердин 0
Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы 90:91 (18:22, 21:29, 31:18, 20:22)
Прикарпатье-Говерла: Рид 17, Кабацюра 21 + 5 подборов, Старцев 23 + 8 передач, Морозов 12, Кузнецов 2 + 7 подборов – старт; Марков 7, Браун 6 + 6 подборов, Дмитренко 2, Чугунов 0
Черкасские Мавпы: Марченко 11, Упырь 3, Пирогов 9, Гемлин 12 + 7 подборов, Кошеватский 25 – старт; Дибиамака 22, Холод 9 + 8 подборов, Голенков 0