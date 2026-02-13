Суперлига: Успех Черкасских Мавп и победа Харьковских Соколов
Команда из Черкасс прервала серию из 10 подряд поражений
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге GGBET были сыграны два матча регулярного чемпионата. Черкассы праздновали успех в противостоянии с ивано-франковцами, а харьковчане оказались сильнее представителей Луцка.
Черкасские Мавпы – Говерла 81:72 (24:22, 21:14, 18:18, 18:18)
Харьковские Соколы – Старый Луцк 89:84 (26:22, 15:19, 27:18, 21:25)
Днепр обыграл Запорожье, Прикарпатье-Говерла победила Ровно: результаты дня в Суперлиге.