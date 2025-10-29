Денис Седашов

Тренерский штаб национальной женской сборной Украины во главе с Евгением Мурзиным обнародовал список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы-2027.

В ноябре украинки стартуют в отборе в группе E, где сыграют против Черногории, Болгарии и Азербайджана.

Первый поединок команда проведет на выезде, а два следующих номинально домашних — пройдут в латвийской Риге.

Состав сборной Украины

Алина Ягупова (Валенсия, Испания)

Мириам Уро-Ниле (Ньон, Швейцария)

Кристина Филевич (Будивельник, Украина)

Татьяна Юркевичус (Хапоэль Беэр-Шева, Израиль)

Олена Бойко (Протеас Вулас, Греция)

Христина Кулеша (Грац, Австрия)

Богдана Лапхан (Франковск-Прикарпатье, Украина)

Ольга Алексейчик (Франковск-Прикарпатье, Украина)

Анжелика Ляшко (Будивельник, Украина)

Дарья Кононученко (Шаморин, Словакия)

Карина Панчук (Шаморин, Словакия)

Анастасия Ковтун (Хомутов, Чехия)

Евгения Путра (Луисвилл Кардиналс, США)

Главный тренер — Евгений Мурзин

Ассистенты — Инна Кочубей, Анна Шлыкова

Дубнюк пропустит сезон из-за травмы и не сыграет за сборную Украины.