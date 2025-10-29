Женская сборная Украины по баскетболу объявила состав на отбор Евробаскета-2027
Сине-желтых будут представлять 13 игрокинь
около 2 часов назад
Тренерский штаб национальной женской сборной Украины во главе с Евгением Мурзиным обнародовал список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы-2027.
В ноябре украинки стартуют в отборе в группе E, где сыграют против Черногории, Болгарии и Азербайджана.
Первый поединок команда проведет на выезде, а два следующих номинально домашних — пройдут в латвийской Риге.
Состав сборной Украины
Алина Ягупова (Валенсия, Испания)
Мириам Уро-Ниле (Ньон, Швейцария)
Кристина Филевич (Будивельник, Украина)
Татьяна Юркевичус (Хапоэль Беэр-Шева, Израиль)
Олена Бойко (Протеас Вулас, Греция)
Христина Кулеша (Грац, Австрия)
Богдана Лапхан (Франковск-Прикарпатье, Украина)
Ольга Алексейчик (Франковск-Прикарпатье, Украина)
Анжелика Ляшко (Будивельник, Украина)
Дарья Кононученко (Шаморин, Словакия)
Карина Панчук (Шаморин, Словакия)
Анастасия Ковтун (Хомутов, Чехия)
Евгения Путра (Луисвилл Кардиналс, США)
Главный тренер — Евгений Мурзин
Ассистенты — Инна Кочубей, Анна Шлыкова
Дубнюк пропустит сезон из-за травмы и не сыграет за сборную Украины.