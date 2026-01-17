Хьюстон обыграл Миннесоту, Филадельфия уступила Кливленду
Клипперс победили Торонто
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Новый Орлеан 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)
Индиана: Хафф 29 + 9 подборов, Сиакам 27, Нембхард 19 + 10 передач, Несмит 12, Ферфи 7 – старт; Джексон 12, Макконнелл 8+9 передач, Уокер 6, Шепард 4, Бредли 3+9 подборов.
Новый Орлеан: Уильямсон 27 + 7 передач, Мерфи 22, Бей 20, Фирс 16, Куин 14 + 12 подборов – старт; Пул 11, Макгауэнс 4, Маткович 3, Мисси 2, Хоукинс 0.
Филадельфия – Кливленд 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)
Филадельфия: Эмбиид 33, Макси 22 + 9 передач + 5 перехватов, Джордж 14, Эджкомб 10, Барлоу 2 – старт; Граймс 14 + 7 подборов, Убре 12, Бона 4, Вотфорд 4, Уокер 0.
Кливленд: Тайсон 39, Э. Мобли 15 + 4 блок-шота, Митчелл 13 + 9 подборов + 12 передач + 6 потерь, Аллен 10 + 7 подборов, Портер 2 + 11 передач – старт; Хантер 16, Проктор 13, Томлин 9, Болл 0.
Бруклин – Чикаго 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)
Бруклин: Портер 26 + 7 подборов, Клауни 23 + 11 подборов, Клэкстон 7 + 14 подборов, Дёмин 5, Пауэлл 3 – старт; Шарп 14, Вольф 13, Томас 8, Траоре 8+7 передач, Мэнн 5.
Чикаго: Вучевич 19, Уайт 17, Бузелис 15 + 4 блок-шота, Джонс 11, Окоро 6 – старт; Досунму 18, Смит 14 + 13 подборов + 4 блок-шота, Уильямс 7, Хёртер 2, Терри 0.
Торонто – Клипперс 117:121 ОТ (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)
Торонто: Барнс 24 + 7 подборов + 6 передач, Ингрэм 19 + 5 потерь, Шед 15 + 13 передач, Агбаджи 15, Мюррей-Бойлс 11 – старт; Дик 15+7 подборов, Мамукелашвили 13, Мартин 5, Лоусон 0.
Клипперс: Харден 31 + 10 передач, Зубац 16 + 14 подборов, Данн 15 + 5 потерь, Сэндерс 13, Батюм 0 – старт; Миллер 19+6 передач, Кристи 16, Нидерхойзер 5, Б. Лопес 3, Вашингтон 3, Браун 0.
Хьюстон – Миннесота 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)
Хьюстон: Дюрант 39 + 7 передач + 5 потерь, Шенгюн 25 + 14 подборов, Томпсон 14 + 7 подборов, Смит 9, Окоги 1 – старт; Шепард 14, Тейт 4, Капела 4, Дэвисон 0, Финни-Смит 0.
Миннесота: Рэндл 39 + 5 потерь, Макдэниелс 15 + 7 подборов, Гобер 10 + 13 подборов, Дивинченцо 8 + 8 подборов, Конли 6 – старт; Рид 25 + 9 подборов, Хайленд 2, Кларк 0, Беранже 0.
Сакраменто – Вашингтон 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)
Сакраменто: Вестбрук 26 + 6 передач, Дерозан 17, Лавин 16, Ачиува 16, Рейно 4 + 8 подборов – старт; Шредер 15, Сабонис 13, Клиффорд 9 + 7 подборов, Кардуэлл 8 + 8 подборов, Монк 4.
Вашингтон: Сарр 19, Джонсон 18, Шемпени 15 + 7 подборов, Джордж 15 + 8 подборов, Керрингтон 11 + 9 передач – старт; Бренем 13, Бэгли 8, Уоткинс 6, Райли 6, Джонсон 4, Хилл 0.