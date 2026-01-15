Юта Михайлюка не смогла вырвать победу у Чикаго, Даллас уступил Денверу
Кливленд разгромил Филадельфию
около 7 часов назад
Чикаго – Юта / Фото - NBA
15 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось семь матчей.
Филадельфия разгромно уступила Кливленду. Даллас проиграл Денверу.
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Торонто 101:115 (18:39, 30:28, 30:27, 23:21)
Филадельфия – Кливленд 107:133 (18:33, 29:27, 28:33, 32:40)
Чикаго – Юта 128:126 (36:39, 35:23, 23:32, 34:32)
Новый Орлеан – Бруклин 116:113 (27:31, 27:24, 33:32, 29:26)
Даллас – Денвер 109:118 (23:29, 23:34, 32:25, 31:30)
Сакраменто – Нью-Йорк 112:101 (32:17, 24:25, 40:34, 16:25)
Клипперс – Вашингтон 119:105 (37:22, 33:29, 26:38, 23:16)