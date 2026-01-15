Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк не сыграл в матче с Чикаго в регулярном чемпионате НБА.

Свят остался на скамейке запасных по решению тренера.

Из последних четырех игр Джаз в НБА Михайлюк принял участие только в одной, остальные три провел в запасе.

Святослав в этом сезоне сыграл в 35 из 40 матчей, неизменно выходя в старте в каждом из них. Михайлюк в среднем набирает 9,0 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи.

Юта проиграла Чикаго со счетом 126:128.

