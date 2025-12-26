Владимир Кириченко

25-26 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

Джейлен Брансон набрал 34 очка и помог Нью-Йорку одержать победу над Кливлендом.

Оклахома в очередной раз проиграла Сан-Антонио, который одержал уже 3 победы над действующим чемпионом за последние недели.

Хьюстон уверенно разобрался с Лейкерс, ни разу по ходу матча не уступая в счете.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Кливленд 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28)

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 102:117 (36:41, 24:28, 19:26, 23:22)

Голден Стэйт – Даллас 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27)

Лейкерс – Хьюстон 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)

Денвер – Миннесота 142:138 OT (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23)