Сергей Разумовский

Баскетбольный клуб Киев-Баскет объявил о подписании контракта с украинским форвардом Ильей Кабацюрой. Соглашение рассчитано на следующий сезон, так что 30-летний баскетболист продолжит выступления в украинской Суперлиге уже в составе столичной команды. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

Кабацюра присоединится к Киев-Баскету после двух сезонов в составе Прикарпатье-Говерла. За команду из Ивано-Франковска форвард выступал с 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков коллектива.

В прошлом сезоне украинской Суперлиги Илья Кабацюра в среднем за матч набирал 14,4 очка. Кроме того, он делал 6,0 подборов и 2,4 передачи за игру. Такие показатели свидетельствуют о его универсальности и важной роли не только в завершении атак, но и в командном взаимодействии.

Также форвард выступает за сборную Украины по баскетболу 3х3. В этом году он вместе с национальной командой принимал участие в квалификации чемпионата Европы. Однако украинцам не удалось преодолеть отборочный этап и попасть в финальную часть континентального первенства.

Напомним, женская сборная Украины U-18 заняла 14-е место на Евробаскете в Дивизионе В.