Шахтёр обыграл Эпицентр благодаря голам Очередько и Назарины
Горняки в УПЛ одержали вторую победу подряд
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер обыграл Эпицентр в выездном матче второго тура Премьер-лиги.
В первом тайме команды не подарили болельщикам забитых мячей. Однако уже во второй половине встречи голы Олега Очеретько и Егора Назарина принесли победу донетчанам.
УПЛ. 2-й тур
Эпицентр – Шахтер – 0:2
Голы: Очеретько, 50, Назарин, 77
Шахтер набрал шесть очков в двух турах и 16 августа сыграет с ФК Харьков. Эпицентр имеет три балла и 14 августа примет Верес.
Экс-звезду Шахтера арестовали в Бразилии. Легенду «горняков» обвиняют в домашнем насилии.