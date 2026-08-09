Женская сборная Украины U-18 заняла 14-е место на Евробаскете в Дивизионе B
В последнем матче сине-жёлтые проиграли Ирландии
Фото: ФБФ
Юниорская сборная Украины U-18 уступила Ирландии в последнем матче чемпионата Европы в Дивизионе В.
Украинки проиграли первую половину встречи с разницей в два очка, однако в третьей четверти ирландки добились двузначного преимущества и довели игру до победы.
Самыми результативными в составе Украины стали Мария Майдан (28 очков, 9 подборов) и Дарья Ищук (16 очков, 9 подборов).
Чемпионат Европы U-18. Дивизион В
Украина — Ирландия 62:77 (13:17, 17:19, 17:18, 15:23)
Сборная Украины выиграла 2 из 7 матчей на турнире и в итоге заняла 14-е место.
Украина U-18 разгромила Люксембург на чемпионате Европы в Дивизионе В.