Динамо одержало победу над Вересом благодаря голу Пономаренко с пенальти в добавленное время.
Для бело-синих это первые три очка в новом сезоне
Фото: Динамо Киев
Киевское Динамо победило ровенский Верес в выездном матче второго тура украинской Премьер-лиги.
В конце первого тайма гостей вывел вперед Тымчик, который сыграл на добивании после удара Биловара в каркас ворот. Во второй половине встречи Верес сравнял счет благодаря голу Харатина после розыгрыша углового. Победу киевлянам в компенсированное время принес Пономаренко, реализовав пенальти.
УПЛ. 2-й тур
Верес – Динамо – 1:2
Голы: Харатин, 52 – Тымчик, 38, Пономаренко, 90+1, пен.
Верес 14 августа сыграет против Эпицентра. Динамо 13 августа встретится с Карабахом в квалификации Лиги конференций, а 16 августа примет Колос в УПЛ.
Кривбасс на выезде одержал волевую победу над Зарей.