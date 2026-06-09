Количество участников баскетбольного Еврокубка увеличится до 32 команд.
Серии на выбывание на всех стадиях будут длиться до двух побед одной из команд
9 минут назадПодписаться в
Совет Евролиги утвердил новый формат Еврокубка, который вступит в силу с сезона-2026/2027. Количество участников второго по престижности европейского турнира увеличится до 32 клубов. Об этом сообщает портал Basket News.
Команды разделят на четыре группы по восемь коллективов. В стадию плей-офф будут выходить по четыре лучшие клуба из каждой группы.
Постсезон начнется с 1/16 финала. Победители в парах будут определяться в сериях до двух побед.
Полный список участников на следующий сезон объявят позже. Действующим обладателем трофея является французский Бурк.
Трампа освистали в Нью-Йорке на финале НБА.
Поделиться