Денис Седашов

Совет Евролиги утвердил новый формат Еврокубка, который вступит в силу с сезона-2026/2027. Количество участников второго по престижности европейского турнира увеличится до 32 клубов. Об этом сообщает портал Basket News.

Команды разделят на четыре группы по восемь коллективов. В стадию плей-офф будут выходить по четыре лучшие клуба из каждой группы.

Постсезон начнется с 1/16 финала. Победители в парах будут определяться в сериях до двух побед.

Полный список участников на следующий сезон объявят позже. Действующим обладателем трофея является французский Бурк.

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